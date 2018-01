Die Geissens: Todesangst in Monaco!

Ein Ehepaar, das sich alles sagen kann - auch, wenn es dabei mal ein bisschen lauter wird. Das alle Blicke auf sich zieht, egal wo es ist. Und das, entgegen aller Gerüchte, noch immer glücklich miteinander ist. Das sind die Geissens.

Doch das quirlige TV-Ehepaar hat auch eine ganz andere Seite. Vor allem Robert Geiss (53). Und daraus macht er auch kein Geheimnis: Der 53-Jährige hat Höhenangst.

Robert Geiss sprich über seine große Angst

Im Interview mit InTouch Online sprechen er und seine Frau Carmen (52) darüber, wie es ihm damit geht und warum Robert sogar Todesangst hat - und das in seinem eigenen Haus in Monaco.

"Die Höhenangst ist immernoch da. Es ist immernoch ein Problem -alles was höher ist als zehn Meter geht fast nicht, macht mir tatsächlich Angst", erklärt Robert Geiss im InTouch-Online-Interview. "Er geht auch nicht auf unseren Balkon in Monaco", fügt seine Frau hinzu.

Angst vom Balkon zu fallen

"Man weiß ja auch in Monaco die Balkone, die sind ja nicht so der absolute Hit. Das haben wir ja gerade gesehen bei Otto Kern, der ist auch vom Balkon gefallen und das sollte mir ja nicht passieren", sagt Robert Geiss und wirkt dabei ungewohnt ernst.

Robert Geiss spricht won dem tragischen Tod des Modeschöpfers Otto Kern. Der Unternehmer soll aus dem 13. Stock vom Balkon eines noblen Apartmenthauses gestürzt sein. Der 67-Jährige starb. Eine Angst, die offenbar auch Robert Geiss hegt.

"Deshalb gehen wir lieber nicht auf den Balkon. Deshalb haben wir eine schöne Dachterrasse. Die ist schön begrenzt mit großen Bäumen, wo keiner runterfallen kann. Das ist wunderbar. Das funktioniert."

Dennoch: Robert Geiss arbeitet an seiner Angst

Dennoch scheint es, als würde Robert Geiss versuchen, seine Angst zu überwinden: "Ich hab's auch mittlerweile schon drauf. Ich kann in Valberg (Anm. d. Red.: im Skiurlaub) so einen Sessellift fahren. Die Höhe geht so einigermaßen. Das sind ja auch schon locker über 10 Meter", so Robert.

Und wenn ihn im Winterurlaub dann doch die Angst überkommt, kann er ja immerhin noch Sessellift fahren.