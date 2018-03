Carmen Geiss bestätigt die traurige Trennung!

Die Worte kommen Carmen Geiss nur schwer über die Lippen und die Traurigkeit ist ihr ins Gesicht geschrieben! Die TV-Blondine bestätigt in der neuen Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" die traurige Trennung!

Carmen Geiss: Tränen in Dubai! Das nimmt Robert ihr richtig übel

Carmen Geiss: Sie muss Abschied nehmen!

Wie Carmen Geiss sich jetzt fühlt, können zahlreiche Eltern nachvollziehen. Ihre beiden Mädchen Davina und Shania werden nämlich flügge. Vor allem die ältere Tochter wird bald schon das Elternhaus verlassen!

"Davinas Wunsch ist es wirklich aufs Internat zu gehen. ich brauche sie noch nicht einmal zu überreden, sie zwingt mich, sie in der Schweiz anzumelden. Sie möchte natürlich nur gewissen Internate, ist ja klar - und die befinden sich in der Schweiz", erklärt Carmen Geiss traurig vor der Kamera. Die 52-Jährige wirkt bedrückt, der Gedanke, ihre Tochter zu verlieren, nimmt sie extrem mit. Denn Davina ist nicht die einzige die das Nest verlässt!

Carmen Geiss: "Ich verliere dann beide Kinder!"

Carmen Geiss erklärt, dass auch Shania mitgeht! "Da werden wir in den nächsten Ferien mal schauen, dass wir da hin kommen und uns alles mal anschauen. Wir werden uns auf jeden Fall in der Nähe des Internats etwas anmieten, so dass wir in der Nähe von denen sein kann. Weil sie [Shania] muss ja dann auch direkt mit. Ich verliere dann beide Kinder auf einmal, dass ist natürlich schwer. Aber wie gesagt, wir werden in der Nähe sein", so Carmen Geiss weiter.

Auch Robert Geiss leidet unter der Entscheidung seiner Töchter. Doch er weiß, dass er und Carmen loslassen müssen. "Man hätte die Kinder natürlich am liebsten 24 Stunden um sich rum, die Kinder wollen das mit Sicherheit nicht, weil die ja ihr eigenes Leben aufbauen wollen", verrät der TV-Millionär.

Wann es soweit ist und Dacina ihre Koffer packt, ist nicht bekannt. Doch Carmen Geiss muss sich wohl langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass ihre großen Mädchen langsam aber sicher flügge werden...

Neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ Montag, um 20:15 Uhr bei RTL II