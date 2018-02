Die Geissens: Urteil gegen die Firma von Carmen und Robert Geiss

Jetzt geht es den Geissens ans Geld: Die GeissTV Gmbh, die Fernseh-Produktionsfirma von Robert (54) und Carmen Geiss (52), soll laut "Bild" vom Landgericht Köln dazu verurteilt worden sein, 22.145,25 Euro zu zahlen.

Bei dem Streit ging es um nicht bezahlte Rechnungen an den TV-Produzenten Daniel Frei. Zwar sollen die Geissens Frei wohl damit beauftragt haben, die Produktion der RTL2-Show "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" in New York zu unterstützen, einen Großteil der Vergütung soll GeissTV im Nachhinein jedoch nicht gezahlt haben.

Carmen Geiss spricht offen über ihre Geldprobleme!

Das Urteil ist nicht rechtskräftig

Nun soll GeissTV Ende Januar vom Gericht zur Zahlung von 22.145,25 Euro zuzüglich Zinsen an die Firma von Daniel Frei verurteilt worden sein.

Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.