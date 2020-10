Die Höhle der Löwen: Dieser Deal ist nach der Show geplatzt!

Wenn es um Beauty geht, ist man bei Judith Williams genau richtig! So auch die beiden Gründer Lucy und ihr Mann Peter Leiter.

Das Paar stellte in der Sendung sein Produkt "Sorose" vor. Dabei handelt es sich um Gesichtstoner auf Basis von naturreinem Rosenwasser, asiatischen Pflanzenextrakte und anderer natürlicher Wirkstoffe. Da wurde Beauty-Queen Judith hellhörig und bot den beiden einen Deal an, den sie gerne angenommen haben.

So weit, so gut. Am Ende ist dieser aber trotzdem geplatzt.

