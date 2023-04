"Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl: Bittere Tränen! Sie will doch nur helfen

Es ist ein Schicksal, dass man niemandem wünscht! Dagmar Wöhrl verlor 2001 ihren Sohn bei einem schrecklichen Unfall. Der kleine Emanuel stürzte vom Dach und starb im jungen Alter von 12 Jahren. Ein schwerer Schicksalsschlag, den die Investorin nie so richtig überwunden hat. Auf Instagram schrieb sie am 20. Todestag ihres Sohnes emotionale Zeilen: "Lieber Manu, weißt Du noch, wie viel Spaß wir bei unserem letzten Urlaub hatten? Wie selbstverständlich ich die gemeinsame Zeit mit Dir genommen habe. Hätte ich geahnt, dass wir so bald getrennt werden, hätte ich Dir noch so viel gesagt und ich hätte mir Deinen letzten Kuss fest eingeprägt." Es ist ein Schmerz, der wohl nie so richtig vergehen wird.

Vielleicht ist genau dieser Schmerz auch der Grund dafür, dass sich Dagmar für junge Menschen und Kinder in Not einsetzt. Denn die Investorin von "Die Höhle der Löwen" hat sich auf die Fahne geschrieben, helfen zu wollen! Auf Sri Lanka unterstützt sie ein Schul- und Ausbildungsprogramm für junge Heranwachsende. "Oft fehlt ihnen eine Perspektive, denn rund 20 Prozent der jungen Menschen in Sri Lanka sind arbeitslos. Mit der TUI Academy ermöglichen wir ihnen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Denn die Tourismusbranche macht Hoffnung und gilt als eine der wichtigsten Einkommensquellen im Land", schreibt die Business-Frau auf Instagram. Dagmar Wöhrl hat das Herz am rechten Fleck!

