Die Liebe seines Lebens ist tot

Reddit this

Schock für "The Wrestler"-Star Mickey Rourke: Wie sein Sprecher gegenüber "E! News" bestätigte, verstarb in der Nacht von Montag auf Dienstag seine große Liebe Hundedame Loki!

Mit 18 Jahren erreicht der Chihuahua ein stolzes Alter, Mickey dürfte über den Verlust des Vierbeiners, den er selbst als die "Liebes [seines] Lebens" bezeichnete, dennoch am Boden zerstört sein. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" gestand er jüngst, dass er sich statt einem "Oscar" lieber ein paar zusätzliche Jahre für Loki wünsche und erwähnte den Wau-wau neben seinen anderen Hunden sogar in seiner Dankesrede bei den " ": "Manchmal, wenn ein Mann alleine ist, hat er nur noch seinen Hund. Und sie [die Hunde] bedeuten mir die Welt!"