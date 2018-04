Die Lochis: Traurige Beziehungs-Beichte!

Sie sind DIE Teenie-Stars der neuen "Let's Dance"-Staffel: Die Lochis! Heiko und Roman Lochmann werden von Woche zu Woche etwas besser auf dem Parkett. Und obwohl sie nicht zu den Spitzen-Kandidaten gehören, können sie sich auf die Anrufe ihrer Fans verlassen - und dazu gehören vor allem weibliche Anhänger! Und was die noch mehr interessiert, als die tänzerische Leistung: Der Beziehungsstatus der beiden Youtube-Stars. Doch während Roman Lochmann in einem Interview mit "Style Ranking" offen erklärt, dass er Single ist. Weicht Heiko der Frage etwas aus...

Let's Dance: Die Lochis - Beziehungsgeheimnis gelüftet!

"Viele fragen, ob wir in einer Beziehung sind. Von 365 Tagen im Jahr sind wir 300 Tage nicht zu Hause. Wir sind wahnsinnig viel unterwegs und so eine Beziehung zu führen ist schwierig. Natürlich treffen wir uns mit Mädels. Es gibt auch mal jemanden, mit dem man sich öfter trifft. Das ist doch normal, wir sind schließlich 18. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das auch tun", erklärt Heiko Lochmann auf die Frage, ob er Single ist. Ein klares Dementi klingt irgendwie anders. Doch der Lochi-Star ist vielleicht einfach nur vorsichtig. Denn das Wort Beziehung hat für ihn viel Gewicht!

Heiko Lochmann: "Beziehung ist ein großes Wort!"

Schon vor einem Jahr erklärte Heiko Lochmann in einem offenen Brief, wieso er der Frage um eine Beziehung ausweicht! "Ganz einfach, weil ich es nicht beantworten kann. Will man mit dem Pensum das ich habe, die Verpflichtungen die ich habe, und die Verantwortung die ich trage, mit 17 von einer Beziehung reden? Beziehung ist ein Großes Wort, vor dem ich persönlich wahnsinnigen Respekt habe, es beinhaltet sehr viel, gerade auch für unsere Arbeit und Leidenschaft „Die Lochis“. All die Dinge die wir erleben sind so schon aufregend und kompliziert genug, da ist eine Beziehung, so wie ihr sie kennt, oder führt, gar nicht möglich", schrieb er dort nachdenklich.

Der Job verlangt den Lochis viel ab. Zeit für die Liebe bleibt da kaum. "Es mag sicher Menschen geben, die mit 17 die Liebe ihres Lebens gefunden haben, aber wie soll ich das beurteilen, wenn man gar keine Zeit hat sich intensiv kennenzulernen? Wären dann der Trubel und die Fragen die aufkommen würden, nicht eher hinderlich für eine echte Beziehung?"

Hat Heiko Lochmann eine heimliche Freundin?

Damals gab es im Leben von Heiko Lochmann auf jeden Fall ein Mädchen, dass er sehr gern hatte. "Ich mag jemand sehr sehr gerne, wir verbringen möglichst viel Zeit miteinander, aber wir lernen uns immer noch kennen. Bitte überlasst den Zeitpunkt, wann ich von Beziehung sprechen möchte mir, das steht niemand anderem zu", erklärte er. Ob sie heute auch noch an seiner Seite ist, bleibt aber ihr kleines Geheimnis...