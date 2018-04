Die nächste Hitzewelle kommt: In dieser Region wird es richtig heiß!

Kalte 15 Grad und viele Niederschläge – so schmuddelig zeigt sich das Wetter derzeit im April. Die Höchstwerte liegen gerade mal bei 17 Grad. Das soll sich jetzt wieder ändern!

Nach der Hitze-Welle wurde es deutlich kälter, aber die Temperaturen sollen jetzt wieder ansteigen. Bereits am Freitag steigen die Werte auf 22 Grad.

Am Wochenende wird es dann richtig warm – das betrifft aber besonders eine Region. Denn mit bis zu 27 Grad wird es im Süden wieder richtig sommerlich. „Sonntag wird es in Bayern, in Sachsen und im südlichen Thüringen am freundlichsten“, sagte Diplom-Meteorologe Dieter Hackenthal vom WetterKontor in der „Bild“-Zeitung.

So wird das Wetter im Mai

Der Maifeiertag bringt dann wieder viele Schauer mit sich und es wird unbeständiger – die Temperaturen liegen dann bei 14 bis 21 Grad. Ob im Mai nochmal eine längere Hitze-Welle kommt, ist derzeit noch ungewiss – derzeit deutet es aber eher darauf hin, dass besonders die ersten Tage im Mai sehr wechselhaft werden.