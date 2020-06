Charles Shaughnessy: So sieht Maxwell Sheffield heute aus

und Fran Fine waren wohl eines der süßesten Serien-Paare, die es in den 90ern gab - keiner liebte und stritt sich so bissig wie die beiden. Mittlerweile ist "Die Nanny" bereits seit 17 Jahren abgedreht.

Doch was machen die beiden TV-Lieblinge heute?

Superstar Fran Drescher konnte man auch nach dem Aus in verschiedenen Serien wie "Happily Divorced" bewundern. Und Charles Shaughnessy? Der arbeitet auch weiterhin fleißig an seiner Karriere und konnte sich als Serien-Star etablieren. Egal ob in der Teenie-Serie "Hund mit Blog" oder dem beliebten VOX-Knaller "Revenge". Auch 2016 stehen wieder drei TV-Projekte an. An Rente denkt der Schauspieler noch lange nicht. Und dass, obwohl der Brite am 9. Februar bereits seinen 61. Geburtstag feiert. Den zelebriert er übrigens jetzt schon mit einem süßen Deutschland-Schnappschuss, der vor 10 Jahren von ihm geschossen wurde. In diesem Sinne: Happy Birthday, Mr. Sheffield!