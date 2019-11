Die Parfüms der Stars: Das sind die Lieblingsdüfte unserer Promis!

Reddit this

Unsere sehen nicht nur umwerfend aus, sondern haben auch bei Parfüms einiges auf dem Kasten. So konnten sie sich, fern ab vom Red Carpet, auch zu wahren Duft- etablieren. Hier eine Übersicht der schönsten Celebrities-Parfüms:

Kim Kardaschians Parfüm duftet nach Honig

Kim Kardaschian mag es nicht nur ultra-sexy, sondern auch honigsüß! Ihr Duft "Pure Honey" kam bereits 2013 auf den Markt und konnte sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Duft-Klassiker entwickeln. Neben einer sanften Honignote enthält der Duft unter anderem eine leichte Rosennote. Und macht somit jeder Blumenwiese Konkurrenz!

Rihanna setzt bei ihrem Parfüm auf orientalische Noten

Während der Duft von Kim verspielt ist, mag es gerne heiß! Ihr Duft "Nude" ist nicht nur sinnlich, sondern gleichzeitig aufregend. Nach den ersten beiden intensiven Düften der Sängerin ("Rebelle" und "Reb'l fleur") brachte Rihanna mit "Nude" ein blumig-orientalisch Gegenstück auf den Markt.

Ein Hauch Miami mit J. Lo's Parfüm

Welcome to Miami! Mit ihrem Duft "Miami Glow" versetzt ihre Fans in Reisestimmung. Der Duft-Klassiker überzeugt vor allem durch seine Noten aus tropischen Früchten mit floralen Akzenten. Gekrönt wird der Falcon durch ein buntes Strand-Armband, welches auch absolut alltagstauglich ist!

Paris Hilton mag es bei ihrem Parfüm goldig

"Gold Rush"! Der Name ist bei dem Duft von Programm! Neben dem goldenen Falcon besticht das Parfüm vor allem durch die blumig und fruchtige Note. Genau das Richtige für die moderne und romantische Frau, die ein echter Duft-Fan von Bergamotte, Zitrone sowie Vanille und Kaschmirholz ist.

Christina Aguilera kreierte einen Parfüm-Dauerbrenner

Der Duft von ist nicht nur ein wahres Schnäppchen, sondern ist auch seit Jahren ein fester Bestandteil des Parfüm-Markts. Dank der Duftkomposition aus schwarzem Johannisbeertee, Pflaume und Vanille gehört es zur orientalisch, blumigen Duftfamilie und ist genau das Richtige für die verführerische Frau.