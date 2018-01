Die Reimanns: Süße Baby-News

hat Manuela Reimann da etwa ein süßes Baby-Geheimnis verraten? Auf Instagram gratuliert sie ihrer Tochter Janina Reimann zu ihrem ersten Hochzeitstag - und lässt offenbar ganz nebenbei die Babybombe platzen!

Die Reimanns: Mega Überraschung - Sie wandern aus!

Manuela Reimann: Ist ihre Tochter schwanger?

"HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an Janina & Coleman ... nun ist es schon 1 Jahr her (16.Januar 2017).... was für ein wunderschöner Tag, ein wunderschönes Paar und ganz viel Aloha", schreibt Manuela Reimann auf ihrer Instagram-Seite. Und ein kleines Detail fällt sofort ins Auge! Denn die Frau von Konny Reimann hängt den Worten noch einige Emojis an. Ein Hund, eine Blume UND: Ein Baby!

Manuela Reimann: Bestätigt sie hier die süße Baby-News?

Ist das Baby etwa ein Hinweis darauf, dass Janina Reimann schwanger ist? Seit einem Jahr ist die Auswanderin glücklich mit ihrem Coleman verheiratet. EIn Baby wäre sicher die Krönung ihrer Liebe. Und auch Manuela und Konny Reimann würden sich sicher über ein weiteres Enkelkind freuen. Ihr Sohn Jason Reimann hat bereits zwei Kinder. Und wer weiß, vielleicht sind die Auswanderer bald dreifache Großeltern....