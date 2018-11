Die Reimanns: Baby-News! So hat es Manuela Reimann erfahren

Sie ist schwanger! Janina Reimann und ihr Mann Coleman erwarten ihr erstes Kind. Schon im Juli verkündete die Auswanderin die süße bei .

Janina Reimann ist schwanger

"Baby News" schrieb Janina Reimann zu einem lustigen Foto. Und die Fans flippten vollkommen aus. "Herzlichen Glückwunsch und eine wunderschöne Kugelzeit", wünschten sie ihr zahlreich. Mama Manuela Reimann wusste da natürlich schon längst bescheid. Wie Janina es ihr verraten hat? Auf eine besonders süße Art...

Manuela Reimann: So hat sie die Baby-News erfahren

Wie die Oma es erfahren hat? "Ich habe von Janinas Schwangerschaft am Muttertag erfahren. Wir haben zusammen in einem Restaurant gegessen. Dann gab es Dessert und auf dem Kuchen stand „Congrats Grandmother“. Ich war ein bisschen perplex, weil ich nicht dachte, dass es mich betrifft oder dass der Kellner sich am Tisch geirrt hat und guckte Janina ein bisschen ungläubig an. Sie nickte dann aber grinsend. Und somit war die frohe Nachricht überbracht: Es wird ein neues Enkelkind", verrät Manu gegenüber II.

Die Reimanns: Süße Verkündung!

Manuela Reimann und ihr Mann Konny freuen sich riesig auf ihr drittes Enkelkind. Sohn Jason hat ihnen schon die beiden Kids Kealan Ray und Oliver geschenkt. Jetzt rückt Janina Reimann nach.

