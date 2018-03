Die Reimanns: Ehe-Drama bei Konny und Manu?

Konny Reimann und seine Frau Manu sind seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Die beiden gehen durch dick und dünn zusammen, durch gute und durch schlechte Zeiten. Doch jetzt ist Manu plötzlich am Boden zerstört. Doch was ist passiert?

Die Reimanns: Drama um Sohn Jason!

Konny und Manu Reimann: Das paar hat einen wichtigen Tag vergessen!

Sie sind von Deutschland nach Amerika ausgewandert und von dort aus nach Hawaii. Sicher nicht immer eine einfach zeit für das Paar. Doch wo viele Beziehung vielleicht zerbrochen wären, halten Manu und Konny zusammen.

Aber der Stress geht offenbar auch nicht an den beiden vorbei. Denn das Paar hat einen sehrt wichtigen Tag vergessen! "Was ist denn mein Engelchen? Hast Du wieder was kaputt gemacht? Ist jemand gestorben?", wundert sich Konny Reimann in der neuen Folge "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben!" (Montags, 21.15 Uhr, RTL II).

"Ich habe etwas vergessen, du auch...", antwortet Manu. "Weißt Du, was vor zwei Tagen war?" Doch Konny Reimann hat keine Ahnung...

Haben die Reimanns ihren Hochzeitstag vergessen?

Doch welchen wichtigen Tag haben die Reimanns vergessen? Etwa ihren Hochzeitstag? Arbeiten die beiden so viel, dass ihre Liebe zu kurz kommt? Die Antwort gibt es bei: "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben!" Montags, 21.15 Uhr, RTL II.