Die Reimanns: Janina bestätigt die traurige Trennung!

Die Hochzeit von Janina Reimann und ihrem Mann Coleman ist noch nicht einmal eineinhalb Jahre her. Jetzt gehen sie schon getrennte Wege! Diese Nachricht verkündet Janina Reimann selber via Instagram!

Die Reimanns: Verlassen sie jetzt Hawaii?

Janina Reimann zieht nach Dallas!

"Auf nach Dallas", verkündet Janina Reimann und postet ein Foto mit einem vollgepackten Auto. Doch die Ehe von ihr und Coleman ist nicht etwa in die Brüche gegangen. Janina zieht dort für drei Monate hin um zu arbeiten. Es handelt sich also um eine Trennung auf Zeit. "Coleman und Max sind weiterhin noch in Austin. Ich bin alleine in Dallas und wir wechseln uns ab wer wen besuchen kommt", schreibt sie weiter.

Was genau Janina Reimann in Dallas macht? "Ich arbeite in der Film Branche und werde jetzt an der Show "Queen of the South" arbeiten", so die Tochter von Konny Reimann.

Ein Beitrag geteilt von Janina (@janina_reimann23) am Apr 1, 2018 um 8:12 PDT

Janina Reimann: Hochzeit, Haus und Baby?

Die Trennung auf Zeit kann der Liebe von Janina Reimann und Coleman sicher nichts anhaben. Die Zwei sind seit Jahren glücklich. Im Januar 2017 heirateten die beiden. Kurz darauf suchten sie nach einem neuen Haus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines zum Glück: Ein Baby. Bruder Jason hat schon zwei Kids. Man darf gespannt sein, wann Janina Konny Reimann wieder zum Opa macht...