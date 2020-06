Die Reimanns: Scheidungs-Drama?

Konny Reimann und Mauela sind etwas verwundert. Sie haben trotz der Entfernung zwischen Hawaii und Texas viel Kontakt zu Tochter Janina. Doch meist einfach telefonisch. Jetzt will das junge Paar unbedingt skypen. Was ist da bloß los? "Also an und für sich ist es so, dass Janina und Manu eh schon fast täglich telefonieren, aber selten per Skype. Vielleicht ist sie auch verlassen von Coleman. Vielleicht lassen die sich scheiden", rätselt Konny Reimann schon!

Und auch Mama Manuela Reimann ist unsicher: "Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass Janina nicht einfach anruft oder mir eine Nachricht schickt, sondern jetzt groß einen Termin zum Videocall ausgemacht hat mit uns. Irgendwas muss da ja jetzt sein."