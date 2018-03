Die Reimanns: So süß ist Tochter Janinas "Baby"!

Konny Reimann und seine Frau Manu sind bereits stolze Großeltern! Sohn Jason Reimann hat zusammen mit seiner Frau Hunter zwei niedliche Söhne. Die beiden sind der ganze Stolz der kleinen Familie. Doch auch Tochter Janina hat ihr Famileinglück gefunden!

Die Reimanns: Ein Baby für Janina Reimann?

Janina Reimann hat ein zuckersüßes "Baby"

Zwar haben Janina Reimann und ihr Mann Coleman noch keinen Nachwuchs bekommen, doch ein "Baby" haben sie trotzdem. Ihren niedlichen Hund Max. Bei Instagram zeigt Janina Reimann immer wieder stolz den knuffigen Bello. "Ohhh, so süß!" oder "Awww cute", schwärmen die Follower unter dem letzten Bild des Vierbeiners.

Janina Reimann: Max hat einen eigene Account

Max kommt übrigens so gut bei den Fans an, dass er sogar einen ganz eigenen Instagram-Account hat. Und der Irish Doodle hat immerhin fast 500 Abonnenten! Der Hund von Janina Reimann ist also selber ein kleiner Star...

Neue Folgen von „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ montags, um 21:15 Uhr bei RTL II.