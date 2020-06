Die Reimanns: Süße Baby-Überraschung

Die neue Staffel von "Die Reimanns - ein außergewöhnliches Leben" läuft immer Montags, um 21.15 Uhr auf RTL II.

In der neuen Staffel der Reimanns wird es wieder einmal abenteuerlich. Denn was wäre Konny Reimann ohne ein neues Projekt! Der Auswanderer arbeite auch in dieser Staffel wieder an seiner berühmten Konny Island. Diesmal steht ein Baumklo auf dem Plan - und zwar in 10 Metern Höhe! Na, hoffentlich geht das gut....