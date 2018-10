Die Reimanns: Süße Verkündung!

Reddit this

Die Fans der Reimanns kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Und das hat einen guten Grund.

Die Reimanns: Wandern sie wieder aus?

Die Reimanns kommen zurück!

und seine Frau Manu kommen nämlich endlich wieder auf die Bildschirme. Ab dem 26. November kommt eine neue Staffel "Die Reimanns" bei 2.

"Megaaaa, freu mich drauf....", "Wie schön.. Freu mich drauf euch wieder zusehen..." oder "Na, das sind doch tolle Neuigkeiten", jubeln die Anhänger. Und die Reimanns haben sicher wieder spannende Geschichten zu erzählen...

Janina Reimann ist schwanger!

So erwartet beispielsweise Janina Reimann ihr erstes Baby! Konny und Manu Reimann werden also zum dritten Mal Großeltern. Und auch sonst wird Konny sicher so einige verrückte Ideen haben, mit denen er die Zuschauer auf Trab hält. Man darf gespannt sein...