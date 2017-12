"Die Rosenheim Cops"-Star Silke: Heiße Pole Dance-Beichte!

Sina Wilke ist seit knapp einem Jahr bei den "Rosenheim Cops" dabei und begeistert die Zuschauer als taffe Pathologin Sandra Mai. Am 2. Dezember wird die Folge "Der Schein trügt" (20.15 Uhr, ZDF) in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Eine ganz besondere Ehre für die Darsteller.

Pünktlich zum Sendetermin verrät Sina Wilke im exklusiven inTouch Online Interview, wie sehr sie sich auf die Folge freut, wieso sie den Job als Pathologin nur vor der Kamera ausüben könnte und welchem heißen Hobby, sie den einen oder anderen Mann beeindruckt....

"Die Rosenheim Cops" laufen erstmals in Spielfilmlänge, zur besten Sendezeit! Herzlichen Glückwunsch! Hättest du damit gerechnet?

Sina Wilke: Merci. Nein, gar nicht. Ich freu mich natürlich über das Winterspezial. Es wird einige neue Details zu den Charakteren geben und man wird zum ersten Mal Hilde, die Frau von Kommissar Stadler `in real life´ sehen.

Die Serie ist seit vielen Jahren sehr beliebt bei den Fans. Hattest du als Neuling Angst, nicht gut anzukommen?

Sina Wilke: Wenn man eine Figur entwickelt, die in erster Linie gemocht werden will, dann hat man meiner Meinung nach schon verloren. Sie wird schnell Eindimensional. Mir ist wichtig sie mit Wünschen, Zielen, Hindernissen und Eigenarten zu füllen. Wenn man ihr treu bleibt, wird der Zuschauer sie als authentisch empfinden und findet Parallelen zu sich oder Menschen im Bekanntenkreis.

Du spielst eine Pathologin – Ist das eine Herausforderung für dich?

Sina Wilke: Die Masse an geballtem, schnell abzuliefernden Fachwissen manchmal ja. Da Mai ja ein Typ ist, der enorm schnell denkt und sich in ihrem Gebiet zuhause fühlt. Und ihr penibler Drang nach Perfektionismus ist manchmal anstrengend. Aber genau das mag ich an ihr.

Ist das ein Job, den du dir auch im wahren Leben vorstellen könntest?

Sina Wilke: Als Gerichtsmedizinerin würde mir der Kontakt zu lebenden Menschen fehlen und Sonne. Und da ich Vegetarierin bin und noch nichtmal ein Tier zubereiten kann- hätte ich meine Probleme mit dem Sezieren.

Früher hattest du bei den "Rosenheim Cops" schon einmal eine Gastrolle als Verdächtige – jetzt spielst du eine Pathologin. Was hat mehr Spaß gemacht?

Sina Wilke: Beides. An der Pathologin reizt mich gerade ihre unkonventionelle Art zu agieren und das sie damit im Kommissariat aneckt. Eine durchgehende Rolle macht vieles entspannter, da man Zeit hat die Wesenszüge in mehreren Kapiteln auszuarbeiten. Der Menschen hinter dem/der Verdächtigen ist spannend. Wann wird man zum Täter? Wie geht man mit Verhörsituationen um? Die Rollenarbeit ist oft wie Detektiv spielen. Und den Zuschauer bis zum Ende im Unklaren zu lassen, wie er die Figur einzuschätzen hat, hat auch seinen ganz eigenen Charme.

Im TV bist du die taffe Pathologin, privat hast du ein außergewöhnliches Hobby: Pole Dance! Wie kam es dazu?

Sina Wilke: Das war purer Zufall. Ich finde die Art von Akrobatik, die an der Pole möglich, ist sehr ästhetisch und wollte es ausprobieren. Tanz, Training, Ausdruck und Körpergefühl- das ist eine tolle Mischung. Und wenn ich die Mädels im Studio sehe, zeigt sich da ein schöner, neuer Körpertrend. Sie fühlen sich wohl in ihrer Haut- egal ob ihr Körper irgendeiner „gesellschaftlichen Norm“ entspricht. Wer die neue Figur hält ist „Queen“! So einfach ist das.

Hast du zu Hause eine Stange?

Ja :)

Hast du das harte Training schon mal angewandt, um einen Mann zu beeindrucken? Oder ist es eher nur für dich und deinen Body?

Sina Wilke: Haha, na bis jetzt ist es wie schon schön formuliert „hartes Training“ das dauert seine Zeit bis eine Choreografie fließend aussieht! Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass die meisten schon beeindruckt sind, wenn man ihnen von dem Hobby erzählt. Kopfkino vs. Realität.