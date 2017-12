Das Sars-Virus ist zurück! Ausbruch einer Epidemie befürchtet

In den Jahren 2002 und 2003 starben hunderte Menschen wegen Sars-Viren. Sie lösten schwere Lungenentzündungen aus, die infizierte Menschen nicht überlebten. Die Viren wurden von Fledermäusen auf sie übertragen.

Jetzt entdeckten Forscher die Höhle in einer chinesischen Provinz Namens Yunnan, in der die Sars-Pandemie damals ihren Ursprung hatte. Der Schock: Sie fanden dort elf neue Stämme des Sars-Virus. Alle können für Menschen gefährlich sein.

Mutierter Seuchenvirus: Weltweiter Ausbruch befürchtet! Bisher 612 Todesopfer

Denn: Offenbar ist es nicht ungewöhnlich, dass sich das Erbgut verschiedener Viren in infizierten Fledermäusen vermischt, so dass ständig neue Virus-Varianten entstehen, wie die Forscher im Fachblatt "Plos Pathogens" schreiben. Aus diesen vermischten Viren kann dann wiederum einer entstehen, der auf den Menschen übergehen und für ihn gefährlich werden kann - so war es auch 2003. Die Forscher warnen ausdrücklich davor, dass auch jetzt wieder so ein neues, für Menschen infektiöses Sars-Virus entstehen könnte. Schließlich liege das nächste Dorf nur einen Kilometer entfernt.

Das Sars-Virus könnte sogar direkt auf den Menschen übertragbar sein

Es sei sogar möglich, dass das Virus nicht nur eine Mischung verschiedener Fledermaus-Viren sein muss, sondern mittlerweile direkt von einem Tier auf den Menschen übertragbar ist.

Eine erneute Infektion von Menschen müsse unbedingt verhindert werden. Deshalb müssten Maßnahmen gegen den Verkauf und Verzehr von Wildtieren ebenso verschärft werden wie der Naturschutz.

Es könnte bereits ein neuer Pandemie-Erreger entstanden sein

Dennoch: Die Experten können nicht ausschließen, dass es nicht vielleicht sogar schon zu spät ist.

Menschen in der Region sollten nun darauf getestet werden, ob eine Übertragung von Viren auf sie möglicherweise bereits stattgefunden hat.

Um die mögliche Entstehung eines neuen Pandemie-Erregers rechtzeitig zu erkennen, müsse die Entwicklung der Fledermaus-Viren weiter kontrolliert werden, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin "PLOS Pathogens".