Die schönsten Dirndl der Stars!

Das Oktoberfest steht in den Starlöchern! Schon jetzt warten alle Wiesn-Gänger sehnsüchtig auf die wohl ausgelassenste Zeit im ganzen Jahr! Doch was zieht man zu der Gaudi eigentlich an? Unsere sind absolute Vorreiter in Sachen Dirndl und können für den ein oder anderen definitiv als Inspirations-Quelle dienen...

Klau den Look von Daniela Katzenberger!

Cathy Hummels, Carmen Geiss und Co.: Unsere Stars lieben Dirndl

Oktoberfest ohne Dirndl? Unmöglich! Das denken sich auch unsere weiblichen Celebrities! Vor allem ist als absolute Trachten-Liebhaberin bekannt. Die ist sogar ein so großer Fan von der bayrischen Nationalkluft, dass sie prompt ihre eigene Kollektion auf den Markt brachte und damit riesen Erfolge feierte! Aber auch weibliche Celebs wie oder sehen in dem Schürzenkleid einfach umwerfend aus! Doch welcher Typ trägt welches Dirndl?

Dirndl ist nicht gleich Dirndl

Während Cathy Hummels den klassischen Dirndl-Look in gedeckten Tönen bevorzugt, setzt Daniela Katzenberger auf ein knalliges rot. Carmen besticht durch eine auffallende Farb-Kombi aus lachsfarbener Schürze und einem Unterrock mit Zebra-Streifen. Animal-Faktor garantiert! Damit auch ihr das passende Dirndl für die Wiesn-Zeit findet, haben wir ein paar für euch ein wenig recherchiert und unsere Lieblings-Looks für euch zusammengestellt. In dem Sinne: O'zapft is!