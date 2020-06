Die schwedische Königsfamilie in großer Trauer!

Für die schwedischen Royals ist es in diesem Jahr besonders schwierig. Im Januar starb der Familienfreund Ulf Dinkelspiel. Nur einen Monat später musste sich Königin Silvia von ihrem Cousin Hermann Ludwig Sommerlath verabschieden. Wenige Wochen später fand man den Freund von König Carl Gustaf, Carl-Adam Lewenhaupt, tot in einem See. Im Mai wurde außerdem sein Schwager Niclas Silfverschiöld beigesetzt. Jetzt ist die Familie wieder in großer Trauer!