Die Sex-Tapes der Stars

Um ihrer Beziehung wieder die nötige Würze zu verpassen, drehen sie mal eben ein Sex-Tape. Doch dann landet der Clip landet aus Versehen im Netz. Auweia!

Einen ähnlichen Fauxpas haben so manche Promis auch schon im wahren Leben erlebt. Ob die Privat-Pornos nun gewollt oder ungewollt an die Öffentlichkeit gelangten: Fest steht, dass die Sex-Tapes bei so manchem Star schon als wahrer Karriere-Turbo gewirkt haben. Denn womit könnte man schließlich für mehr Schlagzeilen sorgen? Beste Beispiele: Paris Hilton, Kim Kardashian...

Welche Stars bereits einen schmutzigen Clip von sich in Action gedreht haben, seht Ihr in den Top 7 der Sex-Tapes.

Ansehen und Liken!