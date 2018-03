"Die Trovatos"-Star: Feuer-Drama bei Corrado Voria!

Feuer-Drama bei "Die Trovatos"-Star Corrado Voria! Mitten in der Nacht musste der TV-Ermittler vor Flammen in seiner Wohnug flüchten!

Die Trovatos: Schwerer Schicksalsschlag!

"Die Trovatos"-Star Corrado Voria: Feuer-Schock mitten in der Nacht!

Um zwei Uhr Nachts wurde der Trovatos-Star von seinem Nachbarn geweckt. "Ich bin dann rüberglaufen, um an die Sprechanlage zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, dass hier im Wohnzimmer knallrotes Licht war! Dann bin ich direkt dahin, hab das Feuer gesehen, bin dann zurückgelaufen zur Küche und habe zwei Eimerchen geholt, weil ich dachte, das es noch klein ist. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und habe gemerkt: Die ganze rechte Seite ist am brennen", so Corrado Voria gegenüber RTL.

Corrado Voria merkte aber schnell, dass er nichts mehr tun kann. Jetzt kam ihm nur noch eines in den Sinn: Seine Frau!

Corrado Voria rettete seine Frau!

"Die Gase haben einem so die Lunge verätzt. Ich habe nur schnell die Frau runtergescheucht. Habe zugesehen, dass ich auch schnell runterkomme. Ich hatte nur eine Unterhose an, habe Handy Portemonnaie...", so der TV-Star weiter.

Was zum Brand geführt hat, ist bisher nicht bekannt... Doch zum Glück sind Corrado Voria und seine Frau mit dem Schrecken davongekommen!