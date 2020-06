„Die VICE Reports“ bei RTL II: Besuch bei den Labor-Affen!

gehen auf RTL II heute Abend um 23:15 Uhr in die nächste Runde. Zwölf neue Folgen wird es geben, in denen die Reporter wirklich ernsten Themen auf den Grund gehen.

In der heutigen Ausgabe geht es beispielsweise um das Leihmutter-Geschäft in Indien, eine Flucht in die USA und dem traurigen Alltag im Affen-Labor.

Der Zuschauer erhält einen seltenen Einblick in die größte europäische Einrichtung für Primatenversuche, das Biomedical Primate Research Center (BPRC) in den Niederlanden. Hier arbeiten Forscher daran, tödliche Krankheiten zu heilen. Auch wenn die Wissenschaftler versichern, sie würden die Affen artgerecht halten und ihnen ihr Leben zwischen den Experimenten so angenehm wie möglich gestalten, hagelt es natürlich Kritik. Demonstranten versammeln sich vor dem Gebäude und fordern dessen Schließung. VICE Reports hat die Reise nach Holland auf sich genommen und die Mitarbeiter des Affen-Labors ihren Fragen ausgesetzt. „Die VICE Reports“ ab 16. November 2015, immer montags um 23:15 Uhr bei RTL II.