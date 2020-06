Die Wollnys 2.0: Trotz aller Kritik - Gutes Quoten-Comeback!

Damit brachten es Silvia & Co. wieder auf ein stabiles Niveau, nachdem das Format seit Anfang Juli etwas schwächelte. Offenbar lockt Sylvanas Schwangerschaft nun doch wieder mehr Menschen an.

Im Moment sieht es also ganz so aus, als gäbe es doch noch eine rosige TV-Zukunft für den XXL-Clan - vorausgesetzt, Silvia und Dieter können sich vor Gericht endlich einig werden. In einem Prozess soll derzeit nämlich entschieden werden, ob die minderjährigen Kinder weiterhin gefilmt werden dürfen.