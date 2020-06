Die Wollnys: Das hat Silvia wirklich beim Antrag gedacht!

Auch Familienoberhaupt Silvia Wollny freut sich riesig auf die neue Staffel. "Die Fans erwartet jede Menge Spannung und auch die eine oder andere Überraschung. Einer der Höhepunkte ist wahrscheinlich der Heiratsantrag von Harald", verrät sie im Interview mit InTouch online. Doch das war längst nicht alles. "Außerdem werdet ihr uns in den neuen Folgen auch im Tunesienurlaub sehen können. Normalerweise fahren wir ja immer in die Türkei. Um ehrlich zu sein war dieses Mal vieles anders. Es war nicht wirklich mein Fall. Was mir wiederum sehr gut gefallen hat, war die Echo-Verleihung", so Silvia weiter. Besonders ein Star ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben. "Olivia Jones ist zum Beispiel sehr nett. Wir haben zusammen was getrunken und sie hat mich im Anschluss auf die Reeperbahn, zur Kiez Tour eingeladen. Das war ein tolles Erlebnis."

Mit dem Antrag ihres Liebsten Harald, kann aber selbst der Echo nicht mithalten. In Paris ging ihr Freund vor ihr auf die Knie. Silvias Blick - total geschockt! Doch was hat sie in dem Moment wirklich gedacht? "Erstmal gar nichts. Ich kam mir vor, als ob ich in einem riesengroßen Toaster gepennt hätte", lacht sie. Ihre Antwort auf die Frage aller Frage will sie InTouch Online noch nicht verraten. "Lasst euch überraschen!" Eine Vorstellung, wie die Hochzeit sein sollte, hat sie aber trotzdem schon. "Klassisch in Weiß und am liebsten romantisch im Grünen, vielleicht in einem Park."

Mit Harald ist sie seit 2014 super happy. Klar, dass auch er in der neuen Staffel eine große Rolle spielt. "Das Zusammenleben mit Harald ist großartig. Wir verstehen uns prima, momentan verbringen wir jede Minute gemeinsam", schwärmt die 51-Jährige. "Er ist mir auch im Haushalt eine große Stütze und greift mir, wo immer es geht, unter die Arme. Neulich hat mich eine Freundin besucht, da servierte er uns Kaffee und Kuchen. Und hat nebenbei noch die komplette Wäsche gemacht. Ihr glaubt es nicht: Der Junge bügelt besser als ich", lacht sie.

"Die Wollnys" starten am 9. März um 20.15 Uhr auf RTL 2.