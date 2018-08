Reddit this

Die Wollnys: Einbruch-Skandal! Ist die Familie in Gefahr?

Das wünscht man wirklich niemandem! Die Familie Wollny muss einen heftigen Schlag ertragen. Bei ihnen wurde eingebrochen!

Silvia Wollny: Selbstmord-Drama um Tochter Loredana

Einbruch bei Familie Wollny

Eigentlich wollten sich und ihre Kids bei einem Kurzurlaub in Holland ebtspannen. Doch ihre Rückkehr wird zum Drama! Denn in ihrem Haus wurde eingebrochen. Die Familie steht unter Schock. Mama Silvia ist natürlich sofort zur Polizei, doch der Schaden ist angerichtet. Und der trifft besonders und ihren Peter hart!

"Für Sarafina und Peter ist es ja noch schlimmer. Denen ihre Träume sind gerade geplatzt. Die hatten sich Geld gespart, hatten schon ihre Couch zusammen, ihr Schlafzimmer und fast den Sommerurlaub. Haben jeden Cent gespart und alles ist jetzt weg. Die verdienen doch auch keine Million, die verdienen doch auch nur ein bisschen", verrät das Familienoberhaupt traurig.

Silvia Wollny macht sich große Sorgen

Dabei ist es gar nicht nur das Materielle, dass Silvia Wollny kopfzerbrechen bereitet. Das Gefühl, dass ein Fremder so in ihr Privatleben eingedrungen ist, macht es nicht einfacher.

"Hier war irgendjemand drin gewesen, der hat in deinem privaten Leben rumgepfuscht. Ok, wir geben genug von unserem privaten Leben preis, aber dieses Gefühl ist ätzend. Du fühlst dich selber gar nicht mehr wohl", so die 53-Jährige.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" am Mittwoch, 22. August 2018, um 20:15 Uhr