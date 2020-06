Die Wollnys: ENDGÜLTIGE Trennung - Das sagt Dieter Wollny!

Da Dieter Wollny überhaupt nicht einverstanden damit war, die Trennung in der Reality-Soap "Die Wollnys" breitzutreten, hat er nun die Konsequenzen gezogen.

Er zieht sich zurück, will endlich seine Ruhe.

"Als wir mit der ersten Staffel "Die Wollnys" begonnen haben, handelte es sich um eine nette Familien Doku, mit den Begebenheiten des täglichen Lebens. [...] Heute ist die Situation eine andere! Silvia und ich haben uns getrennt und so etwas ist einfach ein sehr privates Ereignis, was natürlich auch in erster Linie die Kinder betrifft, die nun plötzlich zwischen den Eltern stehen und deren Welt von heute auf morgen eine völlig andere ist. Gerade die jüngeren Kinder haben sehr damit zu kämpfen und sind traurig und teilweise innerlich zerrissen", so so Dieter Wollny auf seiner Facebook-Seite.

Aus Liebe zu seinen Kindern zieht Dieter Wollny nun einen Schlussstrich unter sein TV-Leben bei den Wollnys.

"Ich erwarte kein Verständnis aber ich erwarte Respekt gegenüber meinen Kindern!"