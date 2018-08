Die Wollnys: Geburt im TV!

Reddit this

Es war eine ganz besondere Nachricht für die Fans: bekommen ein Baby! Genauer gesagt: ! Die 17-Jährige Schülerin ist schwanger. Und jetzt verrät Mama ein süßes Geheimnis!

Calantha Wollny ist im fünften Monat schwanger

"Ich habe in den sozialen Medien bereits angekündigt, dass eine meiner Töchter schwanger ist und zwar ist es Calantha. Sie hat es mir erst vertraulich erzählt und später haben wir es der ganzen Familie verkündet. Wir freuen uns immer über Zuwachs", verrät Silvia Wollny stolz im Interview mit inTouch Online.

Die Schülerin fühlt sich momentan super. "Calantha ist jetzt im fünften Monat und es geht ihr bisher sehr gut in der Schwangerschaft. Wir hoffen, dass es so bleibt und alles reibungsvoll abläuft", so Silvia Wollny weiter.

Calantha Wollny: Große Sorge um sie und ihr Baby!

Calantha Wollny: Geburt im TV

Die Wollnys lassen ihr Leben von Kameras begleiten. Logisch, dass da auch Calantha Wollnys Schwangerschaft ein Thema ist. Und nicht nur das! "Die Geburt wird in den Doku-Soap-Folgen zu sehen sein", so Silvia Wollny weiter. Da dürfen sich die Fans auf etwas freuen...

