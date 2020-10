Die Wollnys: Pleite-Drama!

Weil Loredana und Estefania dem Shoppingwahn verfallen sind, ist das Taschengeld der beiden bereits Mitte des Monats aufgebraucht! Sehr zum Ärger von Mama Silvia!

"Also, man kann den Überblick schon leicht verlieren, wenn man so online shoppt, weil dann kommt einfach alles in den Warenkorb", gibt sich Loredana nachdenklich.

Und Estefania erklärt: "Ja, das Ding ist einfach, was Mama auch nicht versteht, momentan in dieser Corona-Krise haben wir halt echt viel Zeit. Und dann ist das Geld dann auch schon was schneller weg. Ich glaube, bei uns ist das dann teilweise auch so ein Langweile-Shopping."

Wie gut, dass das Familienoberhaupt schon einen Plan hat!