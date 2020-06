Die Wollnys: Schlimme Krise bei Silvia und Harald

Zwischen Silvia Wollny und ihrem Schatz Harald fliegen nämlich gewaltig die Fetzen!

Silvia und der Clan verbringen einige sonnige Tage in Tunesien. Sommer, Sonne, Strand und ganz viel Spaß - so muss ein Urlaub sein. Doch Harald wünscht sich noch mehr: Er will auch etwas Romantik mit seiner Silvia. Die Rechnung hat er aber ohne die Elffach-Mama gemacht!

Denn statt Candle Light Dinner und Kuschelstunden steht für Silvia das Familienprogramm an erster Stelle. "Ich lass die Kinder nirgendwo alleine hingehen", schimpft sie wütend. Oh je, armer Harald. Der ist deswegen sogar so frustriert, dass er die ganze Nacht nicht mehr ins Hotelzimmer kommt. Ob die beiden ihre Krise überwinden und den Urlaub doch noch genießen können? Das bleibt abzuwarten.... (Die Wollnys, Mittwochs, 20.15 Uhr, RTL 2)