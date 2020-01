Die Wollnys: Sensationelle News für die Großfamilie!

sind zurück im ! Gestern Abend liefen endlich wieder neue Folgen. Und die kamen bei den Zuschauern an...

Die Wollnys sind ein Quotengarant

Silvia, Sarafina, Estefania und Co. erreichten mit der ersten Folge von tollen Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Die zweite Episode erreicht sogar 7,5 Prozent. Insgesamt schalteten 1,11 Millionen Zuschauer ein. Ein sensationeller Erfolg!

Lavinia Wollny: Radikaler Schlussstrich! Jetzt steigt sie aus!

Familien-Zoff bei den Wollnys

In den gestrigen Folgen ging es rund. Nachdem Silvia aus ihrem Türkei-Urlaub zurückkehrte, traf sie der Schlag. Eigentlich sollten die Kinder in der Zeit, in der sie weg war, den Garten anlegen. Doch die hatten so gar keinen Bock auf Drecksarbeit. Silvia war stinksauer! "Ich war sehr enttäuscht. Sie sind nicht aufgestanden und haben gesagt: 'Dann helfen wir jetzt wenigstens'", sagte sie traurig. Am Ende konnte sich die Familie glücklicherweise wieder zusammenraufen.

Was in der nächsten Episode passiert? Silvia und Estefania wollen bei einem großen Schlagerevent auftreten. Doch Estefanias Gesundheit könnte den beiden einen Strich durch die Rechnung machen...

hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Die krasse Veränderung seht ihr im Video: