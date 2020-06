Die Wollnys: Silvia heizt Schlammschlacht erneut an!

Und das schien auch ganz gut zu laufen, wie Jeremy-Pascal, natürlich auch via Facebook, verlauten ließ. Während der Rest seiner Familie sich auf den Weg nach Paris machte, fand der pubertierende Spross beim Papa Liebe und Zuneigung.

So lobte Jeremy-Pascal den Dieter mit Worten wie: "Er ist immer für mich da und die Zeit, die ich hier bin ist unbeschreiblich cool, weil ich auch mit meinem Vater sprechen kann!! Und er will das beste für mich/uns Kids, denn er tritt mich auch in den Hintern wegen Schule/Ausbildung und unterstützt mich in allen Punkten."

Aber es wären ja schließlich nicht die Wollnys, wenn nicht wieder Ärger ins Haus stehen würde.

Mama Silvia teilte freudig auf ihrer Facebookseite einen Artikel, in dem behauptet wird, Dieter würde seinen Sohn vernachlässigen. Angeblich sollen Nachbarn berichtet haben, dass Dieter mittlerweile in Krefeld wohnt und seinen Sohn alleine gelassen haben soll. Sogar die Polizei müsse regelmäßig anrücken, weil Jeremy-Pascal ständig Krawall machen soll.

Merkwürdig ist nur, dass Jeremy-Pascal gemeinsam mit dem Papa und auch Schwester Jessica Birkenheuer wohnt. Auch wenn sein Vater mal nicht da wäre, Jessica würde immer noch aufpassen, sie ist selbst Mutter.

Da fragt man sich, ob Silvia Wollny nicht hinterrücks giftige Fäden spinnt. Normalerweise teilt sie keine Artikel, außer, sie kann Dieter schaden. Zudem ist ihr Stolz als Mutter natürlich vom Auszug des Sohnes verletzt.

Und am kommenden Montag kommt wieder eine Folge der Familien-Reality-Show...