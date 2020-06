Die Wollnys: Silvia will Dieters Ex verklagen!

Silvia Wollny (49) will nämlich Klage gegen die Ex-Geliebte ihres Mannes Dieter (53) einreichen. Der Vorwurf: Manuela L. soll sie wiederholt beleidigt haben.

Auf Facebook schreibt Silvia Wollny: "M.L. versucht mich weiterhin psychisch kaputt zu machen. Sollte es so weitergehen, werde ich mir gerichtliche Hilfe nehmen."

Manuela L. soll sich angeblich als Fan ausgeben und Silvia Wollny und ihre Familie auf ihrer Facebook-Seite beschimpfen.

Die Beschuldigte streitet gegenüber "bild.de" jedoch ab, etwas mit der Sache zu tun zu haben: "Es war immer eine von Silvia forcierte einseitige Schlammschlacht und auch jetzt werde ich mich nicht daran beteiligen. Ich habe mit diesen Anschuldigungen auf Facebook gar nichts zu tun - und deshalb erneut Anzeige erstattet."

Die Ex-Freundin von Dieter Wollny sieht sich vielmehr selbst in der Opferrolle: "Wir sind durch die Hölle gegangen und obwohl Dieter unsere Beziehung jetzt beendet hat, hört Silvia mit ihrem Psychoterror gegen mich nicht auf."

Wer von den beiden Streithähnen auch immer recht haben mag - eines ist sicher: Dieses Kapitel ist noch lange nicht abgeschlossen...

