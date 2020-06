Die Wollnys: Trennung im TV - Jetzt packt Tochter Jessica Birkenheuer aus!

Denn die schlugen sich fast ausnahmslos auf die Seite ihrer Mutter und wollten von ihrem Vater zunächst gar nichts mehr wissen. Nicht so jedoch Jessica, die älteste Tochter der Wollnys. Denn diese gewährt Papa Dieter momentan nicht nur Unterschlupf, sondern verteidigt ihn sogar öffentlich auf Facebook. "Ich als Tochter weiß genau, was dort am Tisch abgegangen ist. Ich wünsche nun allen viel Spaß ,dabei zuzusehen wie meine Mutter und RTL 2 für die Einschaltquoten den Kindern vor laufender Kamera die Tränen hoch getrieben haben", empört sie sich.