Die Wollnys: Wundervolle Neuigkeiten verkündet!

kommen wieder ins ! Und zwar gleich mit einem Special...

Silvia Wollny: Schwanger? Ihr Enkel packt aus

Die Wollnys: TV-Special

Wie II vekündet, wird am 17. Juli um 20.15 Uhr ein Special der Großfamilie ausgestrahlt. Und da gibt es einiges zu erzählen! Denn und ihre Kinder mussten in den vergangenen Monaten viele Höhen und Tiefen durchleben!

Im Oktober erlitt Harald Elsenbast einen schweren Herzinfarkt. Seit dem ist die Sorge um seine Gesundheit immer noch groß! Aber es gab auch tolle Momente: Calanthta Wollny brachte im Dezember die kleine Cataleya zur Welt. Und Sylvana verkündete vor einige Wochen, dass sie noch in diesem Jahr zum zweiten Mal Mama wird.

Gibt es einen Einblick in Sarafina Wollnys Hochzeit?

Und noch eine große Sache steht bei den Wollnys an: und Peter Heck werden heiraten. Sehen wir sie also mitten in den Vorbereitungen? Fakt ist: Die 24-Jährige hat ihren Fans schon vor einiger Zeit verkündet, dass sie die Hochzeit im TV sehen werden. Man darf gespannt sein...