Die Wollnys: Zoff vor dem Traumurlaub

Doch vor dem ersehnten Traumurlaub nach Tunesien fliegen noch einmal richtig die Fetzen.

Freund Harald shoppt peinlich Schlüpfer und Peter packt Klopapier in seinen Koffer - für Diarrhö, also Durchfall. Klar, dass bei soviel Chaos vor allem Silvia Wollny der Kragen platzt. "Wozu nimmst du Scheißhaus-Papier mit, Junge? Du hast Diarrhö im Kopf", ärgert sich die 11-fach Mama. Am Ende liegen die Nerven blank. "Lass es mit dem Urlaub. Das bringt absolut gar nichts", resigniert Silvia.

Ob der Urlaub am Ende ohne großes Drama verläuft? Im Interview macht Silvia darauf nur wenig Hoffnung."Normalerweise fahren wir ja immer in die Türkei. Um ehrlich zu sein war dieses Mal vieles anders. Es war nicht wirklich mein Fall", verriet Silvia Wollny schon im Vorfeld InTouch Online.