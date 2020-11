Diego Maradona: Trauriger Abschied von der Fußball-Legende

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Diego Maradona. Der Fußball-Star ist am Mittwoch im Alter von 60 Jahren überraschend gestorben. Anfang November entdecken Ärzte ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn und entfernen es. Einige Tage später kann er entlassen werden und soll sich in die Obhut seiner Tochter Giannina begeben, um sich zu erholen. Doch er erleidet einen Herzinfarkt und stirbt 22 Tage nach der Operation.