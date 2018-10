Reddit this

Diese Wetter-Gefahr droht jetzt in Deutschland

In Deutschland feiert der Sommer mitten im Oktober sein Comeback. Nun droht aber eine neue Wetter-Gefahr.

In dieser Woche können die Temperaturen auf warme 25 Grad steigen – und so soll es auch die ganzen nächsten Tage bleiben!

Nebel kann sehr gefährlich werden

Dabei droht aber eine ganz neue Gefahr: Nebel! Dieser könnte besonders für Autofahrer in den Morgenstunden sehr gefährlich werden. "Allerdings handelt es sich um einen goldenen Oktober mit Abstrichen, da sich in einigen Regionen Nebel und Hochnebel länger halten kann", sagte Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst laut der Nachrichtenagentur „dpa“.

"Ein Ende des ruhigen Hochdruckwetters ist aber auch am kommenden Wochenende und wahrscheinlich sogar darüber hinaus nicht in Sicht“, so der Wetter-Experte weiter.

Wenn die Sonne nach dem Nebel dann scheint, steigen die Werte auf bis zu 25 Grad an. Mit bis zu 17 Grad bleibt es im Norden aber etwas kühler. Dort, wo sich der Nebel hält, bleibt es rund 10 Grad kühler.