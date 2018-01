TV-Sender wird nach 18 Jahren schon nächste Woche eingestellt!

In der nächsten Woche endet eine TV-Ära: Ein Fernsehsender wird nach 18 Jahren eingestellt und verschwindet von der Bildfläche.

N24 sendet seit dem 24. Januar 2000 – damit ist in der kommenden Woche Schluss, denn der Name ist dann für immer Geschichte. Die Zuschauer müssen aber dennoch nicht auf den Nachrichtensender verzichten – auch, wenn es N24 nicht mehr geben wird.

Namenswechsel: Aus N24 wird "Welt"

Der Sender wird nämlich in „WELT“ umbenannt. „Mit einer gemeinsamen starken Marke können wir unserem Publikum maximale Orientierung und Verlässlichkeit bieten, ganz egal, wann und wo es sich informieren möchte“, begründet Geschäftsführer Torsten Rossmann den Namenswechsel. „Als TV-Verantwortlichen freut mich besonders, dass wir nicht nur auf allen Kanälen exzellenten Journalismus bieten, sondern auch in der Live-Berichterstattung überzeugen und mit hochwertigen Dokumentationen begeistern“, heißt es in dem Statement weiter. Der Namenswechsel soll am 18. Januar 2017 erfolgen.

Unter den Nachrichtensendern ist N24 bisher klarer Marktführer und liegt mit 1,5 Prozent deutlich vor dem Konkurrenten n-tv mit 1,1 Prozent. Bis alle Redaktionen von Print, Redaktion und TV zusammensitzen, wird es aber noch dauern, denn noch ist der Neubau nicht fertiggestellt.