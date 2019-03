Dieter Bohlen: Abschied aus Deutschland?

Will Dieter Bohlen mit seiner Carina etwa Deutschland verlassen? In einer überraschenden Beichte plaudert Dieter nun über seine Umzugspläne...

Seit Jahrzehnten ist eine feste Größe der deutschen Promi-Welt. Egal, wo der Pop-Titan erscheint: Die Fan-Herzen sind ihm sicher. Aber wird Dieter der Rummel um seine Person in Deutschland etwa zu viel?

Will Dieter Bohlen mit Carina auswandern?

Schon des Öfteren betonte Dieter in der Vergangenheit immer wieder, dass er einen Schritt kürzertreten möchte und sich mehr auf seine Familie konzentrieren will. Das dafür ein Umzug ins Ausland von Vorteil wäre, ist keine Überraschung. Schließlich genießt Dieter in Deutschland absoluten "A-Promi"-Status. Doch will Dieter mit seiner Familie seine Heimat verlassen und in das Steuerparadies Schweiz auswandern? Dieter erklärt gegenüber "Bild": "Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, in Hamburg zu sein, ist mir viel wichtiger als, dass ich 50 Prozent Steuern zahlen muss." Dieter bleibt der Hansestadt also treu - zum Glück. Einen Umzug innerhalb der Stadt schließt er jedoch trotzdem nicht aus...

Neues Eigenheim für Dieter und Carina?

Wie Dieter erklärt, haben er und Carina sich schon des Öfteren andere Wohngegenden in Hamburg angeschaut. So verrät der Pop-Titan: "Wir überlegen uns manchmal, ob wir uns verändern. Wir sind schon mal die Elbchaussee rauf und runter gefahren" allerdings ergänzt Dieter zu seinem jetzigen Wohnort Tötensen: "Es ist nicht so schickimicki. Wir überlegen trotzdem immer, ob es eine Alternative zu Tötensen gibt." Ob uns das Traumpaar in diesem Jahr mit einem neuen Wohnort überraschen wird? Wir können gespannt sein...