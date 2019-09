Dieter Bohlen: Aus und vorbei? Lässt ihn Freundin Carina im Stich?

Reddit this

Oh je! Was ist nur bei Dieter Bohlen los? Wie nun enthüllt wurde, sieht es bei dem Star momentan überhaupt nicht rosig aus...

Es wird nicht ruhig bei ! In der letzten Zeit häufen sich die Vorwürfe gegen den Pop-Titanen! So wenden sich immer mehr an die Öffentlichkeit, die sich negativ über die Zusammenarbeit mit Dieter äußern. Doch damit nicht genug...

Pietro Lombardi: Pikante Liebes-Beichte!

Dieter Bohlen wird kritisiert

"Wir würden nicht noch mal mit Dieter Bohlen zusammenarbeiten", sagt Fredi Malinowski von der Gruppe Fantasy. Mit dem Star-Produzenten brachte er 2016 das Erfolgsalbum Freudensprünge raus, das sofort auf Platz 1 landete. Damals schwärmte das Duo von der Zusammenarbeit mit Dieter – heute stänkern beide nur noch. Fredi behauptet sogar: "Mit dem Album war ich komplett unglücklich. Ich habe es nie wieder gehört, weil ich so enttäuscht war." Alles aus und vorbei! Doch Fantasy sind nicht die einzigen, die sauer auf Dieter sind…

Vanessa Mai, Sarah Lombardi und Co. haben genung

ärgerte sich zum Beispiel, weil er ihr Songs anbot, die andere zuvor abgelehnt hatten. stieg nach zwei gemeinsam produzierten Alben aus – die Chemie stimmte angeblich nicht mehr. wurde der Druck bei ihm zu groß. Auch , aktuell mit Dieter in der Jury beim Supertalent, muss sich Fieses gefallen lassen: "Er hat mir schon oft gesagt, ich hätte zu dicke Beine!" Wird sie die Nächste sein, die sich abwendet?

Scheint, als ginge der Produzent für Ruhm und Erfolg über Leichen. Da stellt sich die Frage, ob er im Privaten auch so rigoros ist. Wenn sich alle von ihm abwenden, lässt ihn dann auch bald seine Carina im Stich?

Große Sorge um Dieter Bohlen! Wie geht es ihm wirklich?