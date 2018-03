Dieter Bohlen: Bittere Abrechnung

Er ist Poptitan, Kult-Juror und fürsorglicher Familienvater in Personalunion. Keine Frage: Dieter Bohlen hat im Leben so ziemlich alles erreicht und hätte allen Grund, rundum zufrieden zu sein. Das merkte man ihm auch bei DSDS an. Zuletzt ging Dieter mit den Kandidaten wesentlich milder um als früher, verkniff sich den ein oder anderen bissigen Spruch. Umso überraschender kommen nun seine neuesten Aussagen...

Dieter Bohlen: Dramatische Nachrichten von seinem Sohn

Denn Dieter Bohlen ist offenbar auf Krawallkurs, greift jetzt sogar Kollegen an.

Die ganze Abrechnung des Poptitans findet Ihr im Video: