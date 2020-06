Dieter Bohlen: Bittere Abrechnung von seinem Sohn

Auf seinem -Kanal kann man es sehen: Maurice Cassian Bohlen (14) hat das -Gen! In fließendem Englisch plaudert er über die neuesten Turnschuh-Trends, zeigt waghalsige Skateboard-Stunts und postet Fotos vom luxuriösen Urlaub auf den Malediven. Fast 30.000 Abonnenten hat „Cassz“, wie er sich nennt, und ist damit im Internet ein kleiner Star.

Dieter Bohlens Sohn geht seinen eigenen Weg

Ganz der Papa, möchte man meinen! Dabei war er gerade erst mal ein Jahr alt, als sich seine Mama, die gebürtige Paraguayerin (40), von trennte. Doch die Welt des Mini-Bohlen ist nicht immer so locker-flockig wie seine Filme. „Ich bin ein 13 Jahre alter Fehler“, bekannte er einmal traurig in einem Clip.Wie furchtbar, wenn ein Kind sich so ungewollt fühlt! Doch damit nicht genug! Jetzt rechnet der aufgeweckte Schüler, der überwiegend auf Mallorca lebt, in einem Video endgültig ab. „Der Grund, warum ich kein Deutsch spreche – es ist keine besonders schöne Sprache. Außerdem essen Deutsche die ganze Zeit nur Curry-Wurst. Jedes Mal, wenn ich in Deutschland zur Schule muss, denke ich darüber nach, zu begehen.“ Eine bittere Abrechnung mit der Heimat seines Vaters.

Vielleicht ist die Rebellion von Maurice Cassian aber auch eine Art Schrei nach Aufmerksamkeit. Lange färbte der selbstbewusste Junge seine Haare blond und sah damit seinem berühmten Papa zum Verwechseln ähnlich. Seit einiger Zeit trägt er seine Naturfarbe. Offenbar will er sich endlich von dem „Deutschland sucht den Superstar“-Juror abgrenzen und seinen eigenen Weg gehen...