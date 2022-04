Dieter Bohlen: Bittere Demütigung von Florian Silbereisen!

Es ist sein schlimmster Albtraum

Es lässt sich kaum verschleiern: Der Rausschmiss von Dieter Bohlen hat "DSDS" nicht gutgetan. Mit Silbereisen als Jury-Chef mutiert der Musik-Wettstreit immer mehr zur Schlagerparade, die Zuschauerzahlen sind so niedrig wie nie. Eigentlich ein Zeichen, dass das neue Konzept nicht so prickelnd ankommt.

Dennoch hielt man auch für die erste Live-Show daran fest: Passend zum 80er-Jahre-Motto ließ man den einstigen Modern-Talking-Sänger Thomas Anders als Gastjuror auflaufen. Was man durchaus als Spitze gegen den Pop-Titanen verstehen könnte, ebenso wie Floris Begründung: "Als Weltstar ist Thomas wirklich kompetent. Er hat das geschafft, wovon alle ,DSDS‘-Kandidaten träumen. Er weiß, was man als Superstar mitbringen und aushalten muss." Wie demütigend für Dieter, der immerhin Chartstürmer wie Pietro Lombardi, Alexander Klaws und Beatrice Egli entdeckt hat. Doch so ganz untätig scheint er den Affront nicht über sich ergehen zu lassen: Gemeinsam mit Lombardi soll Bohlen bereits an einem eigenen Showkonzept basteln …

