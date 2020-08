Dieter Bohlen: Bittere Nachrichten für den Pop-Titan!

Obwohl Pietro Lombardi und Oana Nechiti absolute Publikumslieblinge waren, entschloss sich "RTL" dazu, die Jury für die kommende DSDS-Staffel neu zu besetzen. Via Instagram wendeten sich Pietro und Oana bereits an ihre Fans und beteuerten, dass sie dem Format auch zukünftig treu bleiben wollen. Die Fans der Show nahmen den Wechsel der Jury hingegen weniger positiv auf! So entbrannte unter den Posts von Pietro und Oana ein regelrechter Shitstorm gegen die Entscheidung des Senders...