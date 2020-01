Dieter Bohlen: Bittere Vorwürfe! Seine Fans sind entsetzt!

Reddit this

Huch, so kennen wir die Fans von ja gar nicht. Eigentlich wird Dieter für seine Posts bei "Instagram" regelmäßig mit einer Reihe von Komplimenten überschüttet. Um so verwunderlicher somit, die Reaktionen auf seinen jüngsten Post...

Pietro Lombardi: Fiese Attacke gegen Michael Wendler!

Die Fans von Dieter sind skeptisch

Via " " teilt Dieter nun ein Bild mit einer Community, welches ihn von seiner besten Seite zeigt. Dieter ist darauf zu sehen, wie er braungebrannt in die Kamera strahlt und seinen trainierten Body perfekt in Szene setzt. Dazu kommentiert er: "Schönen Mittwochmeine Schnuckelhasen! Schöne Sendung gestern." Eigentlich ein gelungener Schnappschuss, für den er sonst eine Vielzahl von positiven Kommentaren erhalten hätte. Doch seine Fans zeigen sich skeptisch. Der Grund: Sie werfen Dieter vor, dass es sich bei dem Bild um eine Fotomontage handelt...

Dieters Fans nehmen kein Blatt vor den Mund

"Irgendwie sieht das Foto gefakt aus" sowie "Schaut so aus, als wäre dein Kopf auf einen andren Körper getan", sind nur einige der Kommentare, die sich unter Dieters Post finden lassen. Vorwürfe, die der Pop-Titan nicht lange auf sich sitzen lassen möchte. So kontert er: "Nur weil es soooo gut aussieht und das waren halt ideale Bedingungen. Jedes Foto und er Minute war ein mega Ding. Hab da noch 10 von alle mega." Ob der damit wohl seinen Widersachern den Wind aus den Segeln nimmt?

