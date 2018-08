Reddit this

Dieter Bohlen: Body-Geheimnis gelüftet! So hält er sich fit

Nicht schlecht! Mit seinem durchtrainierten Body stellt so manchen jungen Mann in den Schatten. Wie er das schafft, erzählt er jetzt auf seinem -Account...

Dieter Bohlen: Schockierendes Unfall-Drama!

So hält sich Dieter Bohlen fit

In seiner neuesten "Tagesschau" zeigt er sich im Fitnessstudio - und verrät gleich sein Sportprogramm: "Ich mache einen Tag Krafttraining, den anderen Ausdauertraining. Also Joggen, Schwimmen oder was auch immer." Der Poptitan empfiehlt außerdem, erst nach dem Training Proteine zu sich zu nehmen. "Ich esse ja immer 500 Gram Joghurt, oft auch abends."

Dieter Bohlen: Hochzeits-Sensation?

10 Kilo sind schon runter

Mittlerweile achtet der 64-Jährige viel mehr auf gesundes Essen als früher. "Durch meine Ernährung sind meine Blutwerte so was von geil. Wie von einem 18-Jährigen", erzählt Dieter stolz. In einem älteren Video verrät er, wie ein normales Frühstück bei ihm aussieht. "Ein Pfund Joghurt, Fitnessmüsli, Blaubeeren, Ananas - und ein Spiegelei." Zum Trinken kommen bei Dieter zwei verschiedene Tees (Detox und Earl Grey) und ein Glas Milch auf den Tisch. Mittlerweile sind stolze 10 Kilo gepurzelt. "Du siehst echt top aus", "Hammer Figur!" und "Beneidenswert", finden seine Follower.

Übrigens ist Dieter zurück in Deutschland. Gerade werden in Bremen die neuen Folgen von "Das Supertalent" aufgezeichnet. Ab dem 15. September sind Dieter, und endlich wieder im zu sehen.