Dieter Bohlen & Carina: Bitteres Drama wegen einer anderen Frau!

sieht mit seinen 66 Jahren immer noch top aus. Kein Wunder, dass ihn die Kandidatinnen von "Deutschland sucht den Superstar" nicht nur vor laufender Kamera ungeniert anhimmeln. Und der Pop-Titan? Der flirtet hemmungslos zurück...

Dieter Bohlen gehts aufs Ganze

Bei der blonden Jessica bekam er Stielaugen und lobt ihr "interessantes Gesicht" und die gute Figur. Die dunkelhaarige Anissa baggerte er schon beim Casting an mit den Worten: "Hast du einen Freund? Suchst du einen?" Beim Recall in Südafrika flötete er strahlend: "Du bist eine Granate!" Seine Jury-Kollegen waren nicht begeistert – weder von Anissas aufreizender Choreografie noch von ihrer Stimme. Aber dank Dieter kam sie natürlich weiter. Was wohl seine Herzdame Carina nach 14 Jahren Beziehung dazu sagt?

Carina wirft ein Auge auf Dieter

Offenbar ist auch ihr nicht entgangen, dass ihr Schatzi eine große Anziehungskraft auf Frauen ausübt. Deshalb lässt sie ihn jetzt nicht mehr aus den Augen. Beim Recall in Südafrika war sie 24 Stunden an seiner Seite, damit er bloß nicht auf dumme Gedanken kommt. Zwar betont der Familienvater immer, wie wichtig ihm seine Freundin und die gemeinsamen Kinder Amelie und Maximilian sind.Weil er sich mehr um seine Lieben kümmern wollte, sagte er sogar eine für dieses Jahre geplanteTournee ab. Doch die Tour ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. 2021 will er die Auftritte nachholen und gastiert dann "in den größten Hallen in Deutschland".

